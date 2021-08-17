Участие в ВЭФ подтвердили представители 51 страны

Владивосток, 17 августа. Представители 51 страны намерены приехать на Восточный экономический форум (ВЭФ). Мероприятие пройдет во Владивостоке с 2 по 4 сентября.

Рекордный показатель по количеству участников был зафиксирован на прошлом году. Тогда форум посетили представители 65 стран. В этом году результаты ожидаются не хуже, поскольку приглашения на ВЭФ все еще рассылаются, пояснил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В связи с угрозой распространения коронавируса иностранных гостей призвали приезжать без сопровождающих. Такие меры почти в два раза сократят количество участников форума. В качестве основных приглашенных лиц выступят руководители компаний, органов государственного управления и представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Одной из тем ВЭФ станет полное освобождение инвесторов от налогов на Курилах. Регион рассматривается в качестве потенциальной зоны для создания новых предприятий по переработке водных ресурсов и привлекательного туристического направления.