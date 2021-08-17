Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 10:25
10:21
Политика
Янукович назвал главную ошибку Украины за последние 30 лет
10:20
Шоу-бизнес
Родившая сына Лиза Арзамасова показала первое фото из больницы
10:20
Экономика
Президент России поручил упростить получение помощи пострадавшим в ЧС
10:15
Общество
Пятна и борозды на ногтях могут свидетельствовать о заражении COVID-19
10:11
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 17 августа, праздники, факты, люди
10:08
Общество
Канадские медики назвали самый невосприимчивый к COVID-19 детский возраст
10:07
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Счастливы вместе» считает, что ее должны были убить из-за Табакова
10:06
Армия
Азербайджан опроверг заявление Еревана о гибели армянского солдата после обстрела
10:06
Политика
Володин констатировал крах внешней политики США после вывода войск из Афганистана
10:01
Экономика
Россия выделит 7 млрд рублей на формирование гражданской идентичности в Рунете
Все новости

Участие в ВЭФ подтвердили представители 51 страны
Экономика
Участие в ВЭФ подтвердили представители 51 страны
Федеральное агентство новостей

Владивосток, 17 августа. Представители 51 страны намерены приехать на Восточный экономический форум (ВЭФ). Мероприятие пройдет во Владивостоке с 2 по 4 сентября.

Рекордный показатель по количеству участников был зафиксирован на прошлом году. Тогда форум посетили представители 65 стран. В этом году результаты ожидаются не хуже, поскольку приглашения на ВЭФ все еще рассылаются, пояснил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В связи с угрозой распространения коронавируса иностранных гостей призвали приезжать без сопровождающих. Такие меры почти в два раза сократят количество участников форума. В качестве основных приглашенных лиц выступят руководители компаний, органов государственного управления и представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Одной из тем ВЭФ станет полное освобождение инвесторов от налогов на Курилах. Регион рассматривается в качестве потенциальной зоны для создания новых предприятий по переработке водных ресурсов и привлекательного туристического направления.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Участие в ВЭФ подтвердили представители 51 страны
владивосток трутнев вэф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru