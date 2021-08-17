ОСАГО для собак и их владельцев обсудят в «Патриоте»

Заксобрание Петербурга на заседании 18 августа рассмотрит законодательную инициативу федерального уровня об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев потенциально опасных собак — по аналогии с полисом ОСАГО для автомобилистов.

Действительно ли назрел этот вопрос, почему не работают федеральные законы, обязывающие держать опасных собак на поводке и в наморднике? Сколько должна стоить страховка и как будут наказывать тех, кто не застраховался? Какие породы собак на самом деле опасны?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответят:

— Светлана Девальд, судья по спортивно-прикладному собаководству, инструктор по дрессировке, одна из тренеров команды «Невский IPOдром»;

— Наталья Ильина, владелец питомника восточноевропейских овчарок «Северная застава».

Пресс-конференция состоится во вторник, 17 августа, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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