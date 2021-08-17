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Мясников оценил риск возникновения фиброза легких после перенесенного COVID-19

  /   Обновлено: 17 августа 2021 08:49
Общество
Мясников оценил риск возникновения фиброза легких после перенесенного COVID-19
instagram.com  /  @alexander_myasnikov1

Москва, 17 августа. Коронавирус имеет различные клинические проявления. По официальным данным, 25-30% людей с положительным результатом теста на COVID-19 бессимптомны, указал врач Александр Мясников.

Он отметил, что люди по-разному переносят коронавирус нового типа. Есть люди, которые болеют COVID-19 в легкой форме и легкие у них не затронуты. Поэтому о фиброзе этого органа, который беспокоит пациентов, и речи быть не может.

«10% заболевших имеют COVID-пневмонию. Но подавляющее число этих больных переносят вирусную пневмонию в легкой форме, после которой фиброз маловероятен», — написал врач в своем Telegram-канале.

Примерно у 10% от всех коронавирусных пневмоний страдают тяжелой ее формой, указал Мясников. У этой категории людей фиброз возможен, и он становится фактором риска для рака легких, пояснил врач. Он обратил внимание, что фиброз легких может наступить не только после коронавируса, но и после тяжелого воспаления легких.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцины «Спутник Лайт» и Pfizer совместимы. По его словам, «Спутник Лайт» подойдет в качестве третьего компонента для защиты от дельта-штамма коронавируса.

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мясников коронавирус фиброз легких
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