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Пушков предрек американцам чувство пораженчества после выхода из Афганистана

  /   Обновлено: 17 августа 2021 08:33
Политика
Пушков предрек американцам чувство пораженчества после выхода из Афганистана
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 17 августа. Бегство американских военных из Афганистана нанесло серьезный удар по международной репутации США. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в соцсетях.

Он прокомментировал материал The Hill, в котором Соединенные Штаты Америки называются беззубыми противниками и ненадежными союзниками. Сенатор задался вопросом, как сильнейшая в мире армия уступила боевикам, «вооруженным в основном «калашниковыми» и кораном».

«Сейчас в Америке начнется процесс осознания последствий этого поражения. Частично вернутся настроения пораженчества (defeatism). Реакцией на это может стать стремление взять где-то военный реванш, чтобы восстановить авторитет США. Но, скорее всего, «сценарий реванша» ограничится ракетно-бомбовыми ударами по безответной цели и больших очков Вашингтону не принесет. США не в том состоянии, чтобы пойти на новую большую войну», — написал Пушков.

Ситуация в Афганистане стремительно обострилась в последние несколько недель на фоне вывода из страны американских войск. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) завладело 80% территорий государства.

Американцы ранее обвинили президента США Джо Байдена в трусости и недальновидности из-за его решения в вопросе Афганистана. Граждане считают, что перед выводом войск Белый дом должен был организовать безопасный вывоз соотечественников и афганских союзников.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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