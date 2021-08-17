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Евросоюз готовится к потоку беженцев из Афганистана. События дня

ФАН-ТВ
Евросоюз готовится к потоку беженцев из Афганистана. События дня
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Макрон предрек Европе поток беженцев из Афганистана

Дестабилизация обстановки в Афганистане грозит стихийными потоками миграции в Европу. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации. Глава государства отметил, что Пятая республика совместно с Германией и другими странами ЕС разрабатывает программу помощи беженцам из Афганистана и регулирования их передвижения. Макрон считает важным наладить эффективное сотрудничество России, Соединенных Штатов и европейских стран в этом направлении на фоне захвата талибами власти в Кабуле. Инициатор вывода американского военного контингента из страны Джо Байден уже подписал меморандум о выделении полумиллиарда долларов для помощи беженцам из Афганистана.

Число жертв наводнений в Турции возросло до 77

Евросоюз готовится к потоку беженцев из Афганистана. События дня
Global Look Press  / Xinhua

Не менее 77 человек погибли в результате наводнений на севере Турции. Обновленные данные о жертвах масштабного потопа обнародовало правительственное управление по чрезвычайным ситуациям. Семь человек остаются в больницах. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от непогоды регионы зонами стихийного бедствия. В провинциях продолжаются поисково-спасательные работы, в которых, по словам лидера государства, задействовано более 4,5 тысячи специалистов и свыше 1000 единиц техники.

«ЭпиВакКорону» хотят приобрести более 50 стран

Евросоюз готовится к потоку беженцев из Афганистана. События дня
Невские Новости  / 

Интерес к российской вакцине от COVID-19 «ЭпиВакКорона» в мире продолжает расти. Запросы на ее приобретение уже поступили от более чем 50 стран. Об этом заявили создатели препарата в Новосибирском центре «Вектор». Уже заключены контракты с Бразилией и Венесуэлой, идут переговоры о поставках с другими государствами. «ЭпиВакКорону» зарегистрировали в России 14 октября 2020 года. Она стала второй официально одобренной в стране вакциной после «первопроходца» — «Спутника V».

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Евросоюз готовится к потоку беженцев из Афганистана. События дня
kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин вручил награды более 250 медикам за вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженность в эпоху пандемии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Медицинские работники удостоились ордена Пирогова, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Луки Крымского. Кроме того, некоторым были присвоены почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

 

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