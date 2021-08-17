Евросоюз готовится к потоку беженцев из Афганистана. События дня

Макрон предрек Европе поток беженцев из Афганистана Дестабилизация обстановки в Афганистане грозит стихийными потоками миграции в Европу. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации. Глава государства отметил, что Пятая республика совместно с Германией и другими странами ЕС разрабатывает программу помощи беженцам из Афганистана и регулирования их передвижения. Макрон считает важным наладить эффективное сотрудничество России, Соединенных Штатов и европейских стран в этом направлении на фоне захвата талибами власти в Кабуле. Инициатор вывода американского военного контингента из страны Джо Байден уже подписал меморандум о выделении полумиллиарда долларов для помощи беженцам из Афганистана.

Число жертв наводнений в Турции возросло до 77 Global Look Press / Xinhua Не менее 77 человек погибли в результате наводнений на севере Турции. Обновленные данные о жертвах масштабного потопа обнародовало правительственное управление по чрезвычайным ситуациям. Семь человек остаются в больницах. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от непогоды регионы зонами стихийного бедствия. В провинциях продолжаются поисково-спасательные работы, в которых, по словам лидера государства, задействовано более 4,5 тысячи специалистов и свыше 1000 единиц техники.

«ЭпиВакКорону» хотят приобрести более 50 стран Невские Новости / Интерес к российской вакцине от COVID-19 «ЭпиВакКорона» в мире продолжает расти. Запросы на ее приобретение уже поступили от более чем 50 стран. Об этом заявили создатели препарата в Новосибирском центре «Вектор». Уже заключены контракты с Бразилией и Венесуэлой, идут переговоры о поставках с другими государствами. «ЭпиВакКорону» зарегистрировали в России 14 октября 2020 года. Она стала второй официально одобренной в стране вакциной после «первопроходца» — «Спутника V».