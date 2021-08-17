Юрист Павел Уткин напомнил должникам об истечении срока исковой давности

Москва, 17 августа. Должник имеет две опции списания кредитов: банкротство, либо истечение срока исковой давности, сообщил юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин.

При банкротстве все имущество человека выставляется на аукцион и делится между кредиторами. Он несколько лет не сможет больше занимать средства, основывать фирмы и работать на определенных должностях, передает юрист.

Истечение срока исковой давности составляет три года. Существуют два варианта его исчисления. С момента внесения последнего платежа, либо контакта банка с должником, и второй — с момента истечения договора, однако он не применим к кредитным картам.

Этот срок также может прерваться, однако в теории банк вправе попытаться взыскать задолженности и его истечения. В данном раскладе следует обращаться в суд, но, как правило, банки делают это заблаговременно, заключил Уткин.

Полезной информацией для тех, кто оформил выдачу средств в банке, поделился Сергей Григорян. Он рассказал, в какой ситуации не следует досрочно гасить денежный долг.