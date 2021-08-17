Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 08:50
08:49
Общество
Мясников оценил риск возникновения фиброза легких после перенесенного COVID-19
08:39
Происшествия
Маленьких девочек придавило бетонной плитой в Прикамье
08:37
ФАН-ТВ
Евросоюз готовится к потоку беженцев из Афганистана. События дня
08:33
Политика
Пушков предрек американцам чувство пораженчества после выхода из Афганистана
08:30
Происшествия
Пожарные спасли от огня уникальный реликтовый лес в Саратовской области
08:15
Экономика
Юрист Павел Уткин напомнил должникам об истечении срока исковой давности
08:13
Шоу-бизнес
"Пообедаю макаронами": в Сети раскритиковали роллы Иды Галич за 2590 рублей
08:00
Экономика
Финансист Бадрутдинов объяснил, как не попасться мошенникам и не потерять деньги
07:58
Общество
IT-специалист Голованов раскрыл новый вид мошенничества
07:56
Общество
Просмотр мультфильмов на языке оригинала вовлечет ребенка в его изучение
Все новости

Юрист Павел Уткин напомнил должникам об истечении срока исковой давности

  /   Обновлено: 17 августа 2021 08:15
Экономика
Юрист Павел Уткин напомнил должникам об истечении срока исковой давности
pixabay.com  /  StockSnap

Москва, 17 августа. Должник имеет две опции списания кредитов: банкротство, либо истечение срока исковой давности, сообщил юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин.

При банкротстве все имущество человека выставляется на аукцион и делится между кредиторами. Он несколько лет не сможет больше занимать средства, основывать фирмы и работать на определенных должностях, передает юрист.

Истечение срока исковой давности составляет три года. Существуют два варианта его исчисления. С момента внесения последнего платежа, либо контакта банка с должником, и второй — с момента истечения договора, однако он не применим к кредитным картам.

Этот срок также может прерваться, однако в теории банк вправе попытаться взыскать задолженности и его истечения. В данном раскладе следует обращаться в суд, но, как правило, банки делают это заблаговременно, заключил Уткин.

Полезной информацией для тех, кто оформил выдачу средств в банке, поделился Сергей Григорян. Он рассказал, в какой ситуации не следует досрочно гасить денежный долг.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Юрист Павел Уткин напомнил должникам об истечении срока исковой давности
кредит банк задолженность
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru