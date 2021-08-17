"Пообедаю макаронами": в Сети раскритиковали роллы Иды Галич за 2590 рублей

Москва, 17 августа. Российский блогер и телеведущая Ида Галич решила запустить свою доставку блюд азиатской кухни. Однако подобный порыв знаменитости не оценили пользователи Сети.

После развода звезда интернета начала активно пробовать свои силы в создании бизнеса. Сначала Галич открыла компанию по организации праздников, а потом решила стать поставщиком блюд азиатской кухни.

«Трясли и роняли контейнеры, выбирая лучшую упаковку. Количество тунца, лосося, гребешка, которое было отбраковано, сложно представить. Соевый соус лился рекой. Мы делали все, чтобы создать произведение искусства», — делилась эмоциями знаменитость.

Для раскрутки нового дела блогер обратилась за помощью к звездным друзьям. В их числе оказались тиктокер Даня Милохин, певица Анна Седакова и юмористка Катя Варнава. Однако даже такая рекламная кампания не помогла телеведущей избежать критики со стороны подписчиков. Многие отметили, что цены на суши и роллы являются недосягаемыми для обычных россиян.

«Кажется, такая еда мне не по карману, пообедаю макаронами», — заявил один из пользователей.

«Жаль, не смогу поесть такой вкуснятины, тут доставка дорогая, а порции маленькие», — отметил второй.

«Есть выход: надо собрать несколько человек и скинуться деньгами», — подхватил третий.

Пользователи соцсетей считают, что Ида Галич не сможет понять подобных комментариев в адрес своего бизнеса. Причиной этому является роскошная жизнь знаменитости. Она с легкостью может позволить покупку дорогостоящего автомобиля для своего отца, который недавно стал обладателем Mercedes GLE 400. Базовая комплектация люксового кроссовера стоит около 8 миллионов рублей.