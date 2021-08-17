Пожарные спасли от огня уникальный реликтовый лес в Саратовской области

Красный Кут, 17 августа. Пожарным удалось спасти от огня уникальный Дьяковский лес. Сотрудники МЧС и работники местных сельхозов оперативно потушили траву, используя специальную технику.



Дьяковский — самый южный лес европейской части России, имеющий нетипичные для степной зоны деревья. Сейчас опасность пожара реликтового леса полностью устранена.

«Все службы отработали блестяще, это можно сказать без ложной скромности. Дьяковский лес имеет важнейшее значение, допускать туда огонь было нельзя. Нужно продолжить наблюдение, погода остается достаточно пожароопасной», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник МЧС Виталий Т.

Ранее пожарные спасли девять человек из горящего многоквартирного дома в центре Саратова. Трое спасенных — дети.