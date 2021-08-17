Просмотр мультфильмов на языке оригинала вовлечет ребенка в его изучение

Москва, 17 августа. Внедрение иностранного языка в повседневную жизнь ребенка поможет развить в нем тягу к самостоятельному изучению.

Далеко не всем родителям удается привлечь ребенка к изучению иностранных языков. Однако его внесение в привычные жизненные активности может настроить детей на самостоятельное изучение, рассказали в сервисе «СберУслуги».

«Иностранный язык — это не только школьный предмет и оценки, но целый новый мир. <...> Пусть учебники останутся вспомогательным инструментом в изучении языка, где можно посмотреть правила орфографии, грамматики и пунктуации», — считают репетиторы.

Для начала рекомендуют перевести язык интерфейса телефона на изучаемый. Если родители говорят на языке, можно чаще практиковать с ребенком устную речь. Очень полезным и действенным будет просмотр мультфильмов с оригинальной звуковой дорожкой. Частой ошибкой является зацикливание на грамматике — ребенок должен почувствовать языковую среду.

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