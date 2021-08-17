IT-специалист Голованов раскрыл новый вид мошенничества

Москва, 17 августа. Аферисты в России начали использовать новый метод мошенничества со звонком бухгалтеру с просьбой в срочном порядке перечислить деньги, представляясь при этом владельцем компании.

Наибольшей сложностью в этой схеме является голос директора. Со слов эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, можно создать запись из имеющейся нарезки голосов, а можно загрузить образец голоса в дипфейк, который синтезирует нужную запись

Мошенники также стали докучать частным биржевым инвесторам. Со слов представителей Московской бирже, брокеров стали обманывать на теме фондовых рынков.