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Певица Нина Шацкая стала победительницей премии «Шансон Года 2020-2021»
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Певица Нина Шацкая стала победительницей премии «Шансон Года 2020-2021»
Общество
Певица Нина Шацкая стала победительницей премии «Шансон Года 2020-2021»
facebook.com  /  Нина Шацкая

Москва, 17 августа. Народная артистка России Нина Шацкая стала лауреатом премии «Шансон Года 2020-2021». Певица получила награду на мероприятии, посвященном дню рождения радиостанции «Шансон».

Знаменитость смогла одержать победу благодаря песне «Вышло время безумных страстей». Автором стихов композиции выступил известный российский поэт Михаил Гуцериев. Слушатели сразу оценили необычный творческий тандем. Благодаря этому общая работа певицы и стихотворца мгновенно попала в хит-парад радиостанции и получила заслуженную награду.

«Услышав стихи романса «Вышло время безумных страстей», я поняла, что мне есть о чем рассказать. Я благодарна, что для исполнения этой песни выбрали меня», — заявила Шацкая.

Долгожданную статуетку также получил трек «Комета» певца Jony. Работа артиста была признана «Лучшей песней» по версии Муз-ТВ. Изначально артист претендовал на победу сразу в четырех категориях, однако унес домой только одну награду.

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премия шансон шацкая
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