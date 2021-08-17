Одна из главных водных артерий западной части США обмелела

Денвер, 17 августа. Миллионы жителей США могут столкнуться с засухой из-за обмельчавшей реки Колорадо. Об этом заявили в управления мелиорации при министерстве внутренних дел.

Согласно информации, которую собрали мелиораторы, общий приток воды водохранилища Пауэлл составил чуть больше четверти от средней нормы. В данное время река наполнена всего на 40 процентов, когда как в аналогичный период прошлого года показатель составлял 49 процентов. Резервуары реки обеспечивают 40 миллионов жителей различных штатов.

Обратная ситуация сложилась в российском городе Керчь. Там из-за наводнения, вызванного проливными дождями, затопило улицы, частные дома и объекты инфраструктуры.