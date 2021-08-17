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Губерниев оценил вероятность возвращения Дзюбы в сборную России
Спорт
Губерниев оценил вероятность возвращения Дзюбы в сборную России
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 17 августа. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не сыграет в ближайших отборочных матчах на ЧМ-2022 за сборную России. Ситуацию прокомментировал спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

Дзюбу в национальную команду не взял новый главный тренер Валерий Карпин. Между ними несколько лет назад возник конфликт. Губерниев уверен, что причина не в этом. Карпин, по его мнению, собирается построить новую команду и пока не видит в ней место для 32-летнего форварда.

У Дзюбы при этом, как считает телекомментатор, есть шансы вернуться в состав сборной. Для этого он должен приложить определенные и усилия и доказать, что готов к играм за национальную команду.

Карпин ранее объяснил, почему Дзюба остался за бортом сборной. Артем, по его словам, сейчас находится не в лучшей форме. Это доказывает отсутствие футболиста в стартовой заявке «Зенита» на игры РПЛ.

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