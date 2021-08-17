Очевидица описала обстановку у дачи Горбачева во время путча ГКЧП в 1991 году

Москва, 17 августа. Обстановка вокруг дачи президента СССР Михаила Горбачева в Форосе в дни августовского путча в 1991 году была спокойной. Об этом рассказала очевидица событий Александра Кузнецова.

Никакой специальной операции по блокировке дачного дома президента Горбачева не проводилось, отметила в беседе с «Лента.ру» отдыхавшая в тот момент в Крыму Кузнецова. Очевидица подчеркнула, что не видела вооруженных людей в то время.

«Ни военных кораблей, ни людей с оружием. Да и какой-то напряженности вроде особо не было», — рассказала Кузнецова.

Командующий национальной гвардией России Виктор Золотов ранее заявил, события августовского путча в 1991 году можно было завершить за очень короткий промежуток времени. По его словам, все могло закончится за 15-20 минут.