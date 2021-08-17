Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 08:49
08:39
Происшествия
Маленьких девочек придавило бетонной плитой в Прикамье
08:37
ФАН-ТВ
Евросоюз готовится к потоку беженцев из Афганистана. События дня
08:33
Политика
Пушков предрек американцам чувство пораженчества после выхода из Афганистана
08:30
Происшествия
Пожарные спасли от огня уникальный реликтовый лес в Саратовской области
08:15
Экономика
Юрист Павел Уткин напомнил должникам об истечении срока исковой давности
08:13
Шоу-бизнес
"Пообедаю макаронами": в Сети раскритиковали роллы Иды Галич за 2590 рублей
08:00
Экономика
Финансист Бадрутдинов объяснил, как не попасться мошенникам и не потерять деньги
07:58
Общество
IT-специалист Голованов раскрыл новый вид мошенничества
07:56
Общество
Просмотр мультфильмов на языке оригинала вовлечет ребенка в его изучение
07:39
Общество
Певица Нина Шацкая стала победительницей премии «Шансон Года 2020-2021»
Все новости

Очевидица описала обстановку у дачи Горбачева во время путча ГКЧП в 1991 году
Общество
Очевидица описала обстановку у дачи Горбачева во время путча ГКЧП в 1991 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 августа. Обстановка вокруг дачи президента СССР Михаила Горбачева в Форосе в дни августовского путча в 1991 году была спокойной. Об этом рассказала очевидица событий Александра Кузнецова.

Никакой специальной операции по блокировке дачного дома президента Горбачева не проводилось, отметила в беседе с «Лента.ру» отдыхавшая в тот момент в Крыму Кузнецова. Очевидица подчеркнула, что не видела вооруженных людей в то время.

«Ни военных кораблей, ни людей с оружием. Да и какой-то напряженности вроде особо не было», — рассказала Кузнецова.

Командующий национальной гвардией России Виктор Золотов ранее заявил, события августовского путча в 1991 году можно было завершить за очень короткий промежуток времени. По его словам, все могло закончится за 15-20 минут.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Очевидица описала обстановку у дачи Горбачева во время путча ГКЧП в 1991 году
Михаил Горбачев ссср путч
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru