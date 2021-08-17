Торги на Мосбирже начались с подорожания доллара

Москва, 17 августа. Доллар вырос в цене на 7,25 копейки к открытию торгов на Московской бирже. Сейчас его стоимость по отношению к российской валюте составляет 73,31 рубля.

Аналогичная ситуация наблюдается во вторник с евро. Курс европейской валюты поднялся на 23,5 копейки и в настоящее время держится на отметке 86,46 рубля.

Динамика курса рубля на этой неделе во многом будет зависеть от внешних факторов, считает менеджер банка «Санкт-Петербург» Варвара Пономарева. Одним из таких определяющих факторов станет нефть. Если котировки Brent просядут ниже 70 долларов за баррель, то рубль может подешеветь по отношению к американской валюте.