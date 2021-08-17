Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 08:49
08:39
Происшествия
Маленьких девочек придавило бетонной плитой в Прикамье
08:37
ФАН-ТВ
Евросоюз готовится к потоку беженцев из Афганистана. События дня
08:33
Политика
Пушков предрек американцам чувство пораженчества после выхода из Афганистана
08:30
Происшествия
Пожарные спасли от огня уникальный реликтовый лес в Саратовской области
08:15
Экономика
Юрист Павел Уткин напомнил должникам об истечении срока исковой давности
08:13
Шоу-бизнес
"Пообедаю макаронами": в Сети раскритиковали роллы Иды Галич за 2590 рублей
08:00
Экономика
Финансист Бадрутдинов объяснил, как не попасться мошенникам и не потерять деньги
07:58
Общество
IT-специалист Голованов раскрыл новый вид мошенничества
07:56
Общество
Просмотр мультфильмов на языке оригинала вовлечет ребенка в его изучение
07:39
Общество
Певица Нина Шацкая стала победительницей премии «Шансон Года 2020-2021»
Все новости

Торги на Мосбирже начались с подорожания доллара

  /   Обновлено: 17 августа 2021 07:37
Экономика
Торги на Мосбирже начались с подорожания доллара
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 17 августа. Доллар вырос в цене на 7,25 копейки к открытию торгов на Московской бирже. Сейчас его стоимость по отношению к российской валюте составляет 73,31 рубля.

Аналогичная ситуация наблюдается во вторник с евро. Курс европейской валюты поднялся на 23,5 копейки и в настоящее время держится на отметке 86,46 рубля.

Динамика курса рубля на этой неделе во многом будет зависеть от внешних факторов, считает менеджер банка «Санкт-Петербург» Варвара Пономарева. Одним из таких определяющих факторов станет нефть. Если котировки Brent просядут ниже 70 долларов за баррель, то рубль может подешеветь по отношению к американской валюте.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Торги на Мосбирже начались с подорожания доллара
доллар рубль евро валюта мосбиржа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru