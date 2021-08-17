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Сенатор Скотт призвал Конгресс США расследовать действия Байдена по Афганистану
Политика
Сенатор Скотт призвал Конгресс США расследовать действия Байдена по Афганистану
Global Look Press  /  CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Вашингтон, 17 августа. Американский сенатор Рик Скотт усомнился в дееспособности президента США Джо Байдена и призвал к парламентскому расследованию по выводу войск из Афганистана.

Политик выразил уверенность, что действия американского лидера привели к захвату страны людьми, которые руководили ею 11 сентября 2001 года. Тогда были совершены несколько террористических атак на башни-близнецы в Нью-Йорке.

«После ужасающих событий в Афганистане мы должны ответить на серьезный вопрос: способен ли Байден выполнять должностные обязанности или пришло время применить положение 25-й поправки?» — написал Скотт в Twitter.

Этот пункт в американской конституции описывает порядок досрочного сложения президентских полномочий. Его недавно попытались применить по отношению к экс-главе Белого дома Дональду Трампу после штурма Капитолия в январе.

Скотт призвал спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов в сенате Чака Шумера рассмотреть действия Байдена на законодательном уровне. По его словам, они должны немедленно запустить двухпартийное, двухпалатное расследование.

Недавно Байден выступил с речью по поводу событий в Афганистане. Американская общественность поддержала решение о выводе войск из страны, но раскритиковала его реализацию.

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