Сенатор Скотт призвал Конгресс США расследовать действия Байдена по Афганистану

Вашингтон, 17 августа. Американский сенатор Рик Скотт усомнился в дееспособности президента США Джо Байдена и призвал к парламентскому расследованию по выводу войск из Афганистана.

Политик выразил уверенность, что действия американского лидера привели к захвату страны людьми, которые руководили ею 11 сентября 2001 года. Тогда были совершены несколько террористических атак на башни-близнецы в Нью-Йорке.

«После ужасающих событий в Афганистане мы должны ответить на серьезный вопрос: способен ли Байден выполнять должностные обязанности или пришло время применить положение 25-й поправки?» — написал Скотт в Twitter.

Этот пункт в американской конституции описывает порядок досрочного сложения президентских полномочий. Его недавно попытались применить по отношению к экс-главе Белого дома Дональду Трампу после штурма Капитолия в январе.

Скотт призвал спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов в сенате Чака Шумера рассмотреть действия Байдена на законодательном уровне. По его словам, они должны немедленно запустить двухпартийное, двухпалатное расследование.

Недавно Байден выступил с речью по поводу событий в Афганистане. Американская общественность поддержала решение о выводе войск из страны, но раскритиковала его реализацию.