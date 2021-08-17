Спрос на оздоровительные процедуры увеличился в 2,5 раза в России

Москва, 17 августа. Россияне стали чаще посещать СПА-салоны и оздоровительные центры, чем во времена до пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Авито Услуги».

Самыми популярными в этом году стали СПА и оздоровительные процедуры, а самыми дорогими — услуги тату-мастеров. Первое место на рынке занимают маникюр и педикюр, именно за этим к специалистам обращаются 28% россиян, передает РИА Новости.

«Россиянки стали чаще ухаживать за собой по сравнению с временем до пандемии: спрос на услуги в категории «Красота и здоровье» за первое полугодие 2021 года оказался на 150% выше, чем в аналогичный период допандемического 2019 года», — говорится в исследовании.

Клиент тату-салона в среднем платит 1,5 тысячи рублей, что является самым высоким чеком на рынке. Вторую строчку занимают визажисты, которые в среднем берут около 1 тысячи рублей.

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина ранее предложила уменьшить налоговый вычет компаниниям, которые оплачивают фитнес своим работникам. Такая мера позволит увеличить количество людей, которые регулярно занимаются спортом.