Газовые запасы Украины сократились на 30% в сравнении с 2020 годом

Киев, 17 августа. Украинские газовые запасы сократились на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом информирует «Укртрансгаз».

Объем украинского газа на текущий момент составляет 17,6 миллиарда кубометров, это 57 процентов от максимально возможного объема. Для сравнения, в прошлом году данный показатель был 23,8 миллиарда кубометров или 77,1% от максимально возможного. По словам директора интегрированных коммуникаций НАК «Нафтогаз Украины» Максима Билявского, к началу отопительного сезона Украина должна скопить 20 миллиардов кубометров газа.

В Европе тем временем стоимость газа обновилась до нового рекорда. Цена достигла 585 долларов за одну тысячу кубометров газа, о чем свидетельствуют данные ICE Futures.