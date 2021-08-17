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Историю ведьмака Весемира расскажет новый анимационный проект от Netflix

  /   Обновлено: 17 августа 2021 07:01
Общество
Историю ведьмака Весемира расскажет новый анимационный проект от Netflix
Кадры из мультфильма «The Witcher: Nightmare of the Wolf»

Лос-Анджелес, 17 августа. Американская студия Netflix показала трейлер своего нового мультфильма, получившего название «Ведьмак: кошмар волка».

История нового анимационного проекта студии расскажет о молодости Весемира, наставника ведьмака Геральта из Ривии. События повествуют о временах до встречи двух товарищей.

Сюжет мультфильма рассказывает о прошлом Весемира, когда молодого ведьмака интересовали только богатство и признание. Однако на своем пути он встречает чародейку Тетру Гилкрест, которая поможет бороться ему с появившимися демонами прошлого.

Ответственность за анимацию лежит на южнокорейской студии «Мир», снявшей ранее «Легенду о Корре». В кресле продюсера будет шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик. Мультфильм выйдет в свет 23 августа.

Вселенная Анджея Сапковского пользуется любовью даже среди представителей российского спорта. Олимпийский стрелок Виталина Бацарашкина рассказала о своей любви к медальону из «Ведьмака».

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netflix ведьмак сапковский
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