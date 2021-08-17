Голландец поделился впечатлениями от цен в русских магазинах

Москва, 17 августа. Переехавший в Россию голландец Махил сравнил цены на продукты в магазине рядом с домом. Выяснилось, что некоторые из товаров подешевели.

В своем «Яндекс.Дзен»-канале «Голландец в России» Махил сфотографировал ценники в супермаркете в августе 2020 года и теперь сравнил их с ценами в августе 2021-го. По его словам, «рекорд среди овощей поставила морковь».

«Какой самый популярный продукт в России и в Голландии? Наверное, картошка. И в русских, и в голландских блюдах мы ее используем часто. Но блюда с ней стали дороже. Картошка подорожала на 77%», — констатировал Махил.

Бананы, приехавшие с родины блогера, он рекомендовал есть с арахисовым маслом. Они подорожали не сильно — всего на 4 рубля. А вот грибы внезапно подешевели.

«Еще один популярный гость на столе у нас — это грибы. И… сюрприз! Они стоят дешевле! На 5% дешевле», — пишет голландец.

Отправившись в отдел с молочными продуктами, блогеру пришлось корректировать свои данные. Изначально он написал, что сметана стала дешевле. Однако вскоре обратил внимание, что объем продукта стал меньше. Таким образом, «сметана стала дороже на 1,5%».

Зато подешевела ряженка: на 18% со скидкой в супермаркете и на 0,7%, если покупать без скидки. Снизилась цена также на плавленый сливочный сыр. Но блогер не исключил, что это связано с новым дизайном упаковки.

«В среднем цены на продукты стали выше на 9%, но я не учитывал лук, картошку и морковь (подорожали на 77%, 72% и 163%). Возможно это связано с тем, что в прошлом году я фотографировал поближе к осени, и цены поменьше. Также есть продукты, которые стали дешевле (печенье, грибы, Снежок, сыр плавленый)», — подвел итог Махил.

На прошлой неделе стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект, который будет ограничивать наценку торговых сетей. Ведомство считает, что изменения в законодательстве необходимы для «повышения прозрачности». Несмотря на ведущиеся работы по подготовке закона, ведомство предложило ретейлерам самим изменить наценки на добровольной основе.