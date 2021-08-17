Перечислены варианты эффективных инвестиций в пределах 1 тысячи рублей

Москва, 17 августа. Опытные инвесторы знают, куда вложить даже скромную сумму в размере 1 тысячи рублей. На это указал эксперт Райффайзенбанка Эдуард Данилов.

За 1 тысячу рублей, по словам эксперта, можно купить часть акций высокотехнологичных американский компаний. Действовать при этом следует через фонды.

«Сейчас индустрия позволяет составить диверсифицированный портфель практический с любой суммой», — подчеркнул Данилов в беседе с РИА Новости.

Для инвесторов с небольшими суммами также подойдут рублевые облигации. Можно рассмотреть и вариант с золотом.

«Фонд на золото — практичный вариант для частного инвестора», — отметил эксперт.

Россиянам, предпочитающим не рисковать, даже если дело касается 1 тысячи рублей, стоит обратить внимание на всепогодные фонды. Они устойчивы при любых условиях на рынке, добавил Данилов.

Частных инвесторов ранее предупредили о действиях мошенников. Злоумышленников стала привлекать мода на инвестиции.