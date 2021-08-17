Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 07:19
07:13
Общество
Спрос на оздоровительные процедуры увеличился в 2,5 раза в России
07:12
Экономика
Газовые запасы Украины сократились на 30% в сравнении с 2020 годом
07:01
Общество
Историю ведьмака Весемира расскажет новый анимационный проект от Netflix
07:01
Общество
Москвичам пообещали жару до 32 градусов 17 августа
06:59
Экономика
Голландец поделился впечатлениями от цен в русских магазинах
06:57
Экономика
Перечислены варианты эффективных инвестиций в пределах 1 тысячи рублей
06:39
Общество
Многодетные семьи из Волгограда могут рассчитывать на земельный участок
06:38
Общество
Вакцинирующие россиян медики могут быть премированы
06:32
Общество
Белоруссия хочет полностью восстановить авиасообщение с Россией
06:31
Общество
Систематическое употребление яиц на завтрак способствует потере лишнего веса
Все новости

Перечислены варианты эффективных инвестиций в пределах 1 тысячи рублей
Экономика
Перечислены варианты эффективных инвестиций в пределах 1 тысячи рублей
pixabay.com

Москва, 17 августа. Опытные инвесторы знают, куда вложить даже скромную сумму в размере 1 тысячи рублей. На это указал эксперт Райффайзенбанка Эдуард Данилов.

За 1 тысячу рублей, по словам эксперта, можно купить часть акций высокотехнологичных американский компаний. Действовать при этом следует через фонды.

«Сейчас индустрия позволяет составить диверсифицированный портфель практический с любой суммой», — подчеркнул Данилов в беседе с РИА Новости.

Для инвесторов с небольшими суммами также подойдут рублевые облигации. Можно рассмотреть и вариант с золотом.

«Фонд на золото — практичный вариант для частного инвестора», — отметил эксперт.

Россиянам, предпочитающим не рисковать, даже если дело касается 1 тысячи рублей, стоит обратить внимание на всепогодные фонды. Они устойчивы при любых условиях на рынке, добавил Данилов.

Частных инвесторов ранее предупредили о действиях мошенников. Злоумышленников стала привлекать мода на инвестиции.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Перечислены варианты эффективных инвестиций в пределах 1 тысячи рублей
инвестор инвестиции фонды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru