Перечислены варианты эффективных инвестиций в пределах 1 тысячи рублей

Москва, 17 августа. Опытные инвесторы знают, куда вложить даже скромную сумму в размере 1 тысячи рублей. На это указал эксперт Райффайзенбанка Эдуард Данилов.
За 1 тысячу рублей, по словам эксперта, можно купить часть акций высокотехнологичных американский компаний. Действовать при этом следует через фонды.
«Сейчас индустрия позволяет составить диверсифицированный портфель практический с любой суммой», — подчеркнул Данилов в беседе с РИА Новости.
Для инвесторов с небольшими суммами также подойдут рублевые облигации. Можно рассмотреть и вариант с золотом.
«Фонд на золото — практичный вариант для частного инвестора», — отметил эксперт.
Россиянам, предпочитающим не рисковать, даже если дело касается 1 тысячи рублей, стоит обратить внимание на всепогодные фонды. Они устойчивы при любых условиях на рынке, добавил Данилов.
Частных инвесторов ранее предупредили о действиях мошенников. Злоумышленников стала привлекать мода на инвестиции.