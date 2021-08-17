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Многодетные семьи из Волгограда могут рассчитывать на земельный участок

  /   Обновлено: 17 августа 2021 06:39
Общество
Многодетные семьи из Волгограда могут рассчитывать на земельный участок
wikimedia.org  /  Mypvo / CC BY-SA 4.0

Волгоград, 17 августа. Семьи из Волгограда, в которых родилось трое или больше детей, могут рассчитывать на получение земельного участка от государства. Такую идею выдвинул губернатор Андрей Бочаров.

Правительство региона уже разработало и утвердило механизм получения земельных сертификатов. В качестве альтернативы земле, многодетные семьи могут получить 300 тысяч рублей. Согласно требованиям к получению субсидии, семья должна быть малоимущей, проживать в доме, который признан аварийным. Помощь волгоградцам будет поступать из бюджета области.

С помощью сертификата на 300 тысяч можно будет приобрести недвижимость или погасить ипотеку. Для получения документа стоит обратиться в областной комитет строительства или МФЦ. На оформление уйдет не более 60 дней.

Похожую инициативу ранее одобрили законодатели ЯНАО при поддержке главы региона Дмитрия Артюхова. Там провели вручение чумового капитала для многодетных семей, которые ведут кочевой образ жизни. Деньги можно потратить на строительство жилья или покупку земли.

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