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Белоруссия хочет полностью восстановить авиасообщение с Россией
Общество
Белоруссия хочет полностью восстановить авиасообщение с Россией
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Russian Look

Минск, 17 августа. Минск заинтересован в восстановлении авиасообщения с Россией до допандемийного периода и рассчитывает на увеличение числа рейсов в российском направлении.

Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков весной этого года заявил, что после санкций ЕС в отношении авиакомпании «Белавиа» принято решение об изменении модели бизнеса. Теперь она будет направлена на Россию и страны СНГ.

«Мы очень заинтересованы восстановить российское направление, особенно заинтересованы в увеличении рейсов в Санкт-Петербург, Москву», — сказал министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

По его словам, спрос сейчас намного выше предложения, и ситуацию нужно менять. Министр выступил за поэтапное наращивание полетов и выразил надежду на скорейшем возмещении убытков авиакомпании от потерянных маршрутов.

Ранее Россия уже снизила ограничения авиаперелетов с Белоруссией. С 1 августа количество еженедельных рейсов из Москвы в Минск увеличилось в два раза.

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