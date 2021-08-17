Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 07:19
07:13
Общество
Спрос на оздоровительные процедуры увеличился в 2,5 раза в России
07:12
Экономика
Газовые запасы Украины сократились на 30% в сравнении с 2020 годом
07:01
Общество
Историю ведьмака Весемира расскажет новый анимационный проект от Netflix
07:01
Общество
Москвичам пообещали жару до 32 градусов 17 августа
06:59
Экономика
Голландец поделился впечатлениями от цен в русских магазинах
06:57
Экономика
Перечислены варианты эффективных инвестиций в пределах 1 тысячи рублей
06:39
Общество
Многодетные семьи из Волгограда могут рассчитывать на земельный участок
06:38
Общество
Вакцинирующие россиян медики могут быть премированы
06:32
Общество
Белоруссия хочет полностью восстановить авиасообщение с Россией
06:31
Общество
Систематическое употребление яиц на завтрак способствует потере лишнего веса
Все новости

Систематическое употребление яиц на завтрак способствует потере лишнего веса
Общество
Систематическое употребление яиц на завтрак способствует потере лишнего веса
pixabay.com  /  Moira Nazzari

Лондон, 17 августа. Самым эффективным способом похудения является употребление одной определенной пищи на завтрак. Об этом сообщил британский доктор и телеведущий Майкл Мосли.

Особое влияние на сброс лишних килограммов оказывает систематическое употребление блюд из куриных яиц. По словам диетолога, такой прием пищи вызывает продолжительное чувство сытости, передает express.co.uk.

«Вареные, пашот, омлет или омлет. Они дольше сохранят чувство сытости по сравнению с хлопьями или тостами. Вкусно с зеленью и пармезаном или копченым лососем и небольшим количеством перца чили», — отметил Мосли.

Подходящим блюдом для завтрака также оказалась каша из киноа. Этот злак считается источником растительного белка и содержит низкое количество жира. Такие свойства позволяют смело использовать продукт в меню для худеющих людей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Систематическое употребление яиц на завтрак способствует потере лишнего веса
похудение завтрак куриные яйца
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru