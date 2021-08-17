Систематическое употребление яиц на завтрак способствует потере лишнего веса

Лондон, 17 августа. Самым эффективным способом похудения является употребление одной определенной пищи на завтрак. Об этом сообщил британский доктор и телеведущий Майкл Мосли.

Особое влияние на сброс лишних килограммов оказывает систематическое употребление блюд из куриных яиц. По словам диетолога, такой прием пищи вызывает продолжительное чувство сытости, передает express.co.uk.

«Вареные, пашот, омлет или омлет. Они дольше сохранят чувство сытости по сравнению с хлопьями или тостами. Вкусно с зеленью и пармезаном или копченым лососем и небольшим количеством перца чили», — отметил Мосли.

Подходящим блюдом для завтрака также оказалась каша из киноа. Этот злак считается источником растительного белка и содержит низкое количество жира. Такие свойства позволяют смело использовать продукт в меню для худеющих людей.