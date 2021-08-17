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Диетолог Белоусова назвала безвредный для здоровья размер порции чипсов
Общество
Диетолог Белоусова назвала безвредный для здоровья размер порции чипсов
pxhere.com

Москва, 17 августа. Пачка чипсов размером 70 грамм является безвредной, если есть ее медленно и не чаще двух раз в месяц. Об этом сообщила диетолог Анна Белоусова.

Подобное блюдо не повлияет на работу внутренних органов, если делить одну упаковку на несколько приемов пищи. Лучше всего сочетать чипсы не с хмельными напитками, а со свежими овощами или салатом, передает радио Sputnik.

«Если есть чипсы каждый день, это приведет к повышению артериального давления. А побаловать себя два раза в месяц – не страшно», — объяснила специалист.

Состояние здоровья также ухудшается при употреблении рафинированных углеводов. Они могут спровоцировать воспалительные реакции в организме. Особенно это касается людей, страдающих от артрита.

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