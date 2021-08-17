Диетолог Белоусова назвала безвредный для здоровья размер порции чипсов

Москва, 17 августа. Пачка чипсов размером 70 грамм является безвредной, если есть ее медленно и не чаще двух раз в месяц. Об этом сообщила диетолог Анна Белоусова.

Подобное блюдо не повлияет на работу внутренних органов, если делить одну упаковку на несколько приемов пищи. Лучше всего сочетать чипсы не с хмельными напитками, а со свежими овощами или салатом, передает радио Sputnik.

«Если есть чипсы каждый день, это приведет к повышению артериального давления. А побаловать себя два раза в месяц – не страшно», — объяснила специалист.

Состояние здоровья также ухудшается при употреблении рафинированных углеводов. Они могут спровоцировать воспалительные реакции в организме. Особенно это касается людей, страдающих от артрита.