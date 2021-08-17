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Вакцинирующие россиян медики могут быть премированы

  /   Обновлено: 17 августа 2021 06:38
Общество
Вакцинирующие россиян медики могут быть премированы
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 августа. Медицинский персонал, который участвует в массовой вакцинации россиян может получить премии в конце года. С таким предложением выступил Член Общественной палаты Султан Хамзаев.

Свою инициативу общественник направил премьер-министру России Михаилу Мишустину. Хамзаев выступил с таким предложением, так как считает, что медицинские работники испытывают колоссальную нагрузку из-за кампании по вакцинации против коронавирусной инфекции, пишет в своем материале издание RT.

Московский градоначальник Сергей Собянин ранее заявил, что единственный способ победить коронавирус – это вакцинация. Две дозы прививки получило уже около 3,5 миллиона человек.

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