Вакцинирующие россиян медики могут быть премированы

Москва, 17 августа. Медицинский персонал, который участвует в массовой вакцинации россиян может получить премии в конце года. С таким предложением выступил Член Общественной палаты Султан Хамзаев.

Свою инициативу общественник направил премьер-министру России Михаилу Мишустину. Хамзаев выступил с таким предложением, так как считает, что медицинские работники испытывают колоссальную нагрузку из-за кампании по вакцинации против коронавирусной инфекции, пишет в своем материале издание RT.

Московский градоначальник Сергей Собянин ранее заявил, что единственный способ победить коронавирус – это вакцинация. Две дозы прививки получило уже около 3,5 миллиона человек.