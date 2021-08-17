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«Типичная офисная модель»: опубликован первый обзор российского ноутбука
Общество
«Типичная офисная модель»: опубликован первый обзор российского ноутбука
pxhere.com

Москва, 17 августа. Первая модель портативного компьютера российского производства «Гравитон Н15И-К2» выглядит как типичный офисный ноутбук. Девайс был создан на процессоре Intel Core i5-8259U.

Журналисты РИА Новости, у которых ноутбук оказался на обзоре, отметили, что по некоторым параметрам устройство имеет устаревший дизайн. Инженеры разработали компьютер на базе материнской платы отечественной разработки.

Ноутбук получил пластиковый корпус и матовое покрытие. Авторы отметили хорошую и стабильную производительность устройства, подчеркнув, что графические приложения и игры «не для него». Устройство может проработать без подзарядки около восьми часов.

Современный мир трудно представить без современных компьютеров и других устройств, которые заменяют даже учебные пособия. Опрос показал, что россияне чаще выбирают компьютеры для обучения, чем учебники из-за возможности удобного использования на удаленном режиме.

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ноутбук обзор гравитон
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