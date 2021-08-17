Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 07:18
07:13
Общество
Спрос на оздоровительные процедуры увеличился в 2,5 раза в России
07:12
Экономика
Газовые запасы Украины сократились на 30% в сравнении с 2020 годом
07:01
Общество
Историю ведьмака Весемира расскажет новый анимационный проект от Netflix
07:01
Общество
Москвичам пообещали жару до 32 градусов 17 августа
06:59
Экономика
Голландец поделился впечатлениями от цен в русских магазинах
06:57
Экономика
Перечислены варианты эффективных инвестиций в пределах 1 тысячи рублей
06:39
Общество
Многодетные семьи из Волгограда могут рассчитывать на земельный участок
06:38
Общество
Вакцинирующие россиян медики могут быть премированы
06:32
Общество
Белоруссия хочет полностью восстановить авиасообщение с Россией
06:31
Общество
Систематическое употребление яиц на завтрак способствует потере лишнего веса
Все новости

Зрителям Гран-при Сан-Паулу «Формулы-1» разрешили заполнить трибуны
Спорт
Зрителям Гран-при Сан-Паулу «Формулы-1» разрешили заполнить трибуны
pixabay.com  /  JoeBamz

Сан-Паулу, 17 августа. Власти бразильского Сан-Паулу, сославшись на успешную прививочную кампанию, решили провести гонки «Формулы-1» при полных трибунах.

О решении продать все билеты на Гран-при Сан-Паулу рассказал губернатор одноименного штата Жоау Дориа. Гонки, по его словам, запланированы на 6 и 7 ноября. Возможно заезд будет отложен на неделю.

«В связи с успешной реализацией прививочной кампании в столице штата с 27 августа в продажу поступит последняя партия билетов на Гран-при Сан-Паулу, что позволит заполнить трибуны автодрома «Интерлагос» на 100% их вместимости», — подчеркнул губернатор.

Снятие ограничений коснется только заполняемости трибун. Зрителям придется наблюдать за гонками в защитных медицинских масках.

Жителей Бразилии скоро станут прививать от коронавируса российской вакциной «ЭпиВакКорона». О заключенном контракте с бразильскими властями рассказали в центре «Вектор».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Зрителям Гран-при Сан-Паулу «Формулы-1» разрешили заполнить трибуны
бразилия формула-1 сан-паулу
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru