Зрителям Гран-при Сан-Паулу «Формулы-1» разрешили заполнить трибуны

Сан-Паулу, 17 августа. Власти бразильского Сан-Паулу, сославшись на успешную прививочную кампанию, решили провести гонки «Формулы-1» при полных трибунах.

О решении продать все билеты на Гран-при Сан-Паулу рассказал губернатор одноименного штата Жоау Дориа. Гонки, по его словам, запланированы на 6 и 7 ноября. Возможно заезд будет отложен на неделю.

«В связи с успешной реализацией прививочной кампании в столице штата с 27 августа в продажу поступит последняя партия билетов на Гран-при Сан-Паулу, что позволит заполнить трибуны автодрома «Интерлагос» на 100% их вместимости», — подчеркнул губернатор.

Снятие ограничений коснется только заполняемости трибун. Зрителям придется наблюдать за гонками в защитных медицинских масках.

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