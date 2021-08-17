Звезда «Дикой штучки» Блант станет женской версией Холмса в новом фильме

Лондон, 17 августа. Британская актриса Эмили Блант сыграет женщину-сыщика Кейт Уорн, проницательность которой схожа с Шерлоком Холмсом. Об этом пишет Deadline.

Героине Блант предстоит проявить себя в типичной мужской профессии, проложить путь к этой сфере и другим женщинам. Кейт Уорн существовала на самом деле. Она была сыщиком в агентстве Пинкертона в 1860-е годы, а во время Гражданской войны она стала тайным агентом. Триумфом молодой девушки стало раскрытие заговора и предотвращение покушения на Авраама Линкольна.

Пока будущий проект еще не получил названия. Фильм проходит ранние этапы разработки. Права на его производство приобрела компания Amazon Studios. Продюсерами выступят Дуэйн Джонсон и сама Эмили Блант.

Пока Amazon занимается разработкой фильма о женщине-детективе, стала известна дата премьеры другого проекта студии. Сериал по вселенной писателя Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец» выйдет на экраны 2 сентября 2022 года. Создатели даже показали первый кадр со съемок.