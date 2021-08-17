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Врач Поздняков: ревакцинироваться от COVID-19 можно любым препаратом

  /   Обновлено: 17 августа 2021 06:02
Общество
Врач Поздняков: ревакцинироваться от COVID-19 можно любым препаратом
Global Look Press  /  US Navy / Globallookpress.com

Москва, 17 августа. Сделать повторную прививку от коронавируса можно любой из имеющихся вакцин. Важно, чтобы у человека начали вырабатываться антитела, заявил инфекционист Андрей Поздняков.

Вне зависимости от выбранной вакцины в организм попадет вещество с антигенной структурой. Она будет максимально напоминать SARS-CoV-2. На нее будут вырабатываться антитела, которые при встрече с вирусом защитят человека, передает РИА Новости.

«Важно, чтобы в организм попала структура, похожая на коронавирус, неважно какая. Поэтому, по уже имеющимся данным, можно ревакцинироваться любой из вакцин, которые есть сегодня. Главное – запустить процессы выработки антител», — подчеркнул инфекционист Поздняков.

Сегодня наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Этот период является подходящим временем для повторного укола. И в случае новой волны коронавируса, организм человека будет готов к встрече с инфекцией, добавил специалист.

Проходить ревакцинацию от коронавируса рекомендуется каждый полгода. Эта процедура позволит защититься от новых мутаций и тяжелого течения болезни. Такой совет дали специалисты Роспотребнадзора.

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