Байден выступит на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН 21 сентября

Вашингтон, 17 августа. Президент США Джо Байден выступит на Генассамблее ООН 21 сентября. Глава украинского государства Владимир Зеленский произнесет речь 22 сентября.

Выступление американского лидера значится вторым по счету после президента Бразилии Жаира Болосонару. Это следует из предварительной программы, которая есть в распоряжении РИА Новости. Зеленский представит Украину на неделе высокого уровня 76-ой сессии Генеральной Ассамблее ООН 22 сентября.

Сессия ГА ООН в этом году начнется 14 сентября. Одно из важнейших геополитических событий — неделя высокого уровня пройдет с 21 по 27 сентября.

Россия выступит на мероприятии 25 сентября. Страну на Генассамблее ООН представит глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.