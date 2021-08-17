Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 07:18
07:13
Общество
Спрос на оздоровительные процедуры увеличился в 2,5 раза в России
07:12
Экономика
Газовые запасы Украины сократились на 30% в сравнении с 2020 годом
07:01
Общество
Историю ведьмака Весемира расскажет новый анимационный проект от Netflix
07:01
Общество
Москвичам пообещали жару до 32 градусов 17 августа
06:59
Экономика
Голландец поделился впечатлениями от цен в русских магазинах
06:57
Экономика
Перечислены варианты эффективных инвестиций в пределах 1 тысячи рублей
06:39
Общество
Многодетные семьи из Волгограда могут рассчитывать на земельный участок
06:38
Общество
Вакцинирующие россиян медики могут быть премированы
06:32
Общество
Белоруссия хочет полностью восстановить авиасообщение с Россией
06:31
Общество
Систематическое употребление яиц на завтрак способствует потере лишнего веса
Все новости

Байден выступит на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН 21 сентября
Политика
Байден выступит на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН 21 сентября
flickr.com  /  Gage Skidmore

Вашингтон, 17 августа. Президент США Джо Байден выступит на Генассамблее ООН 21 сентября. Глава украинского государства Владимир Зеленский произнесет речь 22 сентября.

Выступление американского лидера значится вторым по счету после президента Бразилии Жаира Болосонару. Это следует из предварительной программы, которая есть в распоряжении РИА Новости. Зеленский представит Украину на неделе высокого уровня 76-ой сессии Генеральной Ассамблее ООН 22 сентября.

Сессия ГА ООН в этом году начнется 14 сентября. Одно из важнейших геополитических событий — неделя высокого уровня пройдет с 21 по 27 сентября.

Россия выступит на мероприятии 25 сентября. Страну на Генассамблее ООН представит глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Байден выступит на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН 21 сентября
зеленский байден генассамблея оон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru