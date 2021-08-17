Глава Союза украинского крестьянства констатировал смерть молочной отрасли в стране

Киев, 17 августа. Ценообразование молочных продуктов на Украине приобретает все большую зависимость от импорта, собственное производство в этой отрасли умирает.

С таким заявлением выступил глава Союза украинского крестьянства Иван Томич. По его словам, ни осталось ни коров, ни рабочей силы для исправления ситуации.

«Фактически, коровы уничтожены, то люди, которые ухаживают за коровами – их нет, они стареют, а молодые не берутся за эту специальность», — рассказал он.

Томич отметил, что власти Украины не стремятся возрождать молочную отрасль в стране. Это делает страну беспомощной, так как ценообразование на продукцию в этой области будет прямиком зависеть от действий внешних игроков на украинском рынке, добавил он.

Еще одной социальной проблемой на Украине может стать нехватка питьевой воды. По словам директора союза потребителей страны Максима Несмеянова, очистные сооружения устарели и до них никому нет дела.