Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 07:18
07:13
Общество
Спрос на оздоровительные процедуры увеличился в 2,5 раза в России
07:12
Экономика
Газовые запасы Украины сократились на 30% в сравнении с 2020 годом
07:01
Общество
Историю ведьмака Весемира расскажет новый анимационный проект от Netflix
07:01
Общество
Москвичам пообещали жару до 32 градусов 17 августа
06:59
Экономика
Голландец поделился впечатлениями от цен в русских магазинах
06:57
Экономика
Перечислены варианты эффективных инвестиций в пределах 1 тысячи рублей
06:39
Общество
Многодетные семьи из Волгограда могут рассчитывать на земельный участок
06:38
Общество
Вакцинирующие россиян медики могут быть премированы
06:32
Общество
Белоруссия хочет полностью восстановить авиасообщение с Россией
06:31
Общество
Систематическое употребление яиц на завтрак способствует потере лишнего веса
Все новости

Цветочные букеты возрастом 1,8 тысячи лет найдены под храмом в Мексике

  /   Обновлено: 17 августа 2021 05:56
Наука
Цветочные букеты возрастом 1,8 тысячи лет найдены под храмом в Мексике
flickr.com  /  Thomas Bresson / CC BY 2.0

Мехико, 17 августа. Букеты были найдены во время раскопок в разрушенном мексиканском городе Теотиуакане. Возраст цветочных композиций составляет от 1,8 тысячи до двух тысяч лет.

Находка была сделана на глубине 18 метров — под храмом в честь Кетцалькоатля, известного как «Пернатый змей». Археологи допустили, что букеты могли быть частью подношения древнему божеству. Всего были найдены четыре композиции, связанные хлопковыми веревками. Все они отлично сохранились.

Сделанное археологами открытие стало очередным доказательством проведения ритуалов на этом месте. В дальнейшем ученые планируют выяснить, кто именно делал эти подношения.

Еще одно необычное открытие ранее было сделано в болотах западной Ирландии. Археологам удалось найти резной идол из дерева возрастом около 1,6 тысячи лет.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Цветочные букеты возрастом 1,8 тысячи лет найдены под храмом в Мексике
раскопки археологи мексика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru