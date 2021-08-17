Цветочные букеты возрастом 1,8 тысячи лет найдены под храмом в Мексике

Мехико, 17 августа. Букеты были найдены во время раскопок в разрушенном мексиканском городе Теотиуакане. Возраст цветочных композиций составляет от 1,8 тысячи до двух тысяч лет.

Находка была сделана на глубине 18 метров — под храмом в честь Кетцалькоатля, известного как «Пернатый змей». Археологи допустили, что букеты могли быть частью подношения древнему божеству. Всего были найдены четыре композиции, связанные хлопковыми веревками. Все они отлично сохранились.

Сделанное археологами открытие стало очередным доказательством проведения ритуалов на этом месте. В дальнейшем ученые планируют выяснить, кто именно делал эти подношения.

Еще одно необычное открытие ранее было сделано в болотах западной Ирландии. Археологам удалось найти резной идол из дерева возрастом около 1,6 тысячи лет.