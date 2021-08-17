Командование НАТО отказалось от сотрудничества с Россией по Афганистану

Москва, 17 августа. Представители НАТО отказались от предложения России о сотрудничестве с ОДКБ по Афганистану. Об этом заявил заместитель главы МИД Российской Федерации Александр Грушко.

Представители РФ также предлагали Альянсу разработать механизм по взаимодействию на тот случай, если потребуется экстренная эвакуация в кризисной ситуации. Однако командование НАТО не проявило интерес ни к одной из предложенной позиции.

Грушко считает, что фиаско, которое терпит Альянс в данный момент обусловлено высокомерием его руководства. Дипломат подчеркнул, что НАТО отвергло ряд инициатив по стабилизации и эффективному взаимодействию в регионе.

Пентагон ранее сообщил, что намерен отправить подкрепление в столицу Афганистана Кабул. Дополнительный контингент должен обеспечить безопасную эвакуацию американского персонала из страны.