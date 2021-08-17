Самолет Южно-Сахалинск — Москва вынужденно вернулся в аэропорт вылета

Южно-Сахалинск, 17 августа. Воздушное судно Boeing 777 вернулось в аэропорт Южно-Сахалинска через 20 минут после вылета. Сейчас самолет заходит на посадку.

Предварительно известно, что пилот лайнера связался с диспетчером с сообщением о возникшей проблеме. Затем он сбросил топливо и развернулся в сторону точки отправления. Причины возвращения воздушного судна в настоящее время выясняются.

В справочной службе воздушной гавани в беседе с ТАСС уточнили, что вынужденное возвращение самолета обусловлено плохим самочувствием одного из пассажиров. Лайнер приземлился в сахалинской столице в 12:40 по местному времени (04:40 по Москве).

В московском Шереметьево ранее совершил экстренную посадку самолет, летевший из Симферополя в Белгород. Позднее еще один лайнер из Симферополя приземлился в другом столичном аэропорту. Причиной посадки в обоих случаях стали проблемы с гидросистемой.