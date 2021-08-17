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Самолет Южно-Сахалинск — Москва вынужденно вернулся в аэропорт вылета

  /   Обновлено: 17 августа 2021 05:30
Происшествия
Самолет Южно-Сахалинск — Москва вынужденно вернулся в аэропорт вылета
pxhere.com

Южно-Сахалинск, 17 августа. Воздушное судно Boeing 777 вернулось в аэропорт Южно-Сахалинска через 20 минут после вылета. Сейчас самолет заходит на посадку.

Предварительно известно, что пилот лайнера связался с диспетчером с сообщением о возникшей проблеме. Затем он сбросил топливо и развернулся в сторону точки отправления. Причины возвращения воздушного судна в настоящее время выясняются.

В справочной службе воздушной гавани в беседе с ТАСС уточнили, что вынужденное возвращение самолета обусловлено плохим самочувствием одного из пассажиров. Лайнер приземлился в сахалинской столице в 12:40 по местному времени (04:40 по Москве).

В московском Шереметьево ранее совершил экстренную посадку самолет, летевший из Симферополя в Белгород. Позднее еще один лайнер из Симферополя приземлился в другом столичном аэропорту. Причиной посадки в обоих случаях стали проблемы с гидросистемой.

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самолет москва южно-сахалинск вынужденная посадка
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