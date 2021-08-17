МВД минимизирует смертность на российских дорогах к 2030 году

Москва, 17 августа. Показатель смертности на дорогах России планируется свести к одному человеку на 10 тысяч автомобилей. Соответствующий план МВД России планирует реализовать до 2030 года.

Уровень транспортного риска с января 2021 года является дополнительным показателем федерального проекта «Безопасные качественные дороги». Он ориентирован на степень мобильности населения, спрос на пользование дорогами, транспортные услуги и выражен в отношении жертв ДТП к числу зарегистрированных в стране автомобилей, передает РИА Новости.

По итогам прошлого года показатель транспортного риска составил 2,68. В общей сложности на дорогах погибло 15,8 тысячи человек при почти 59 миллионах машин.

В 17 российских регионах ранее были запущены дроны для выявления нарушений правил дорожного движения. Беспилотники начнут контролировать опасные участки дорог, где отсутствуют автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД.