Депо имени Баумана в Москве будет реконструировано

Москва, 17 августа. Проект реконструкции трамвайного депо имени Баумана в Северном административном округе Москвы отправлен на согласование, передает Москомархитектура.

Депо находится по адресу Сельскохозяйственная, д. 9/2. Оно состоит из восьми зданий, которые оформят в едином современном стиле. Общая площадь после реконструкции составит порядка 68 тысяч квадратных метров.

«Прообразом послужил трамвайный вагон: за основу взят белый цвет, также добавлены акцентные вставки из рыжеватых керамических плиток и цоколь из серого гранита», — сообщил Сергей Кузнецов, главный архитектор столицы.

Стилизованные «составы» выполнят из алюминиевых кассет. При этом архитектурный облик каждого корпуса будет гармонично идентифицирован в соответствии с функциональным назначением

Помимо этого будут возведены новые корпуса. Облагородят прилегающие территории, а также подъездные, пешеходные дорожки. Обновят и московские турникеты: они будут считывать карты быстрее.