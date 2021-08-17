Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 05:46
05:39
Политика
США выделят $500 млн афганским беженцам
05:33
Политика
Командование НАТО отказалось от сотрудничества с Россией по Афганистану
05:10
Происшествия
Самолет Южно-Сахалинск — Москва вынужденно вернулся в аэропорт вылета
05:05
Общество
МВД минимизирует смертность на российских дорогах к 2030 году
04:56
Общество
«Максим – боец»: политолог Ломов увидел преимущества Шугалея в предвыборной гонке
04:55
Общество
Депо имени Баумана в Москве будет реконструировано
04:52
Происшествия
Психологи МЧС работают с выжившими в крушении вертолета Ми-8 на Камчатке
04:50
Политика
«Отвратительно, унизительно, неуместно»: американцы оценили речь Байдена об Афганистане
04:43
Происшествия
Жительницу Стерлитамака будут судить за убийство чужого младенца в роддоме
04:42
Политика
Военную политику США в Афганистане поддерживают лишь 23% американцев
Все новости

Депо имени Баумана в Москве будет реконструировано
Общество
Депо имени Баумана в Москве будет реконструировано
Агентство городских новостей Москва  /  Любимов Андрей

Москва, 17 августа. Проект реконструкции трамвайного депо имени Баумана в Северном административном округе Москвы отправлен на согласование, передает Москомархитектура.

Депо находится по адресу Сельскохозяйственная, д. 9/2. Оно состоит из восьми зданий, которые оформят в едином современном стиле. Общая площадь после реконструкции составит порядка 68 тысяч квадратных метров.

«Прообразом послужил трамвайный вагон: за основу взят белый цвет, также добавлены акцентные вставки из рыжеватых керамических плиток и цоколь из серого гранита», — сообщил Сергей Кузнецов, главный архитектор столицы.

Стилизованные «составы» выполнят из алюминиевых кассет. При этом архитектурный облик каждого корпуса будет гармонично идентифицирован в соответствии с функциональным назначением

Помимо этого будут возведены новые корпуса. Облагородят прилегающие территории, а также подъездные, пешеходные дорожки. Обновят и московские турникеты: они будут считывать карты быстрее.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Депо имени Баумана в Москве будет реконструировано
москва трамвай реконструкция депо
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru