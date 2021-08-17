Психологи МЧС работают с выжившими в крушении вертолета Ми-8 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 17 августа. Один из выживших пассажиров вертолета Ми-8, упавшего в Курильское озеро, отказался покидать Камчатку, пока тела его родных не поднимут со дна водоема.

Психологи МЧС оказывают мужчине помощь. За несколько дней они приняли около 400 звонков от людей, которые хотели узнать о судьбе своих родственников, сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.

«В основном звонящие на «горячую линию» интересовались судьбой конкретных людей, просили рассказать о мероприятиях, которые проводятся в ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Нескольким родственникам погибших потребовалась очная психологическая помощь сотрудников ГУ МЧС России по Камчатскому краю», — говорится в сообщении.

Вертолет с 13 пассажирами и тремя членами экипажа на борту 12 августа потерпел крушение. Выжить смогли только восемь человек, тела остальных специалисты достают из воды.

Водолазы ранее с 115-метровой глубины подняли тело шестого туриста. Месторасположение погибших удалось обнаружить с помощью специальной военной техники.