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«Отвратительно, унизительно, неуместно»: американцы оценили речь Байдена об Афганистане

  /   Обновлено: 17 августа 2021 05:23
Политика
«Отвратительно, унизительно, неуместно»: американцы оценили речь Байдена об Афганистане
Global Look Press  /  Chris Kleponis

Вашингтон, 17 августа. Американцы поддержали инициативу президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана, но жестко раскритиковали лидера за то, как он решил это сделать.

Байден 14 августа объявил о решении завершить операцию в Афганистане. Спустя день боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) без боя захватили Кабул. После критики в свой адрес президент США обратился с речью к американской нации, в которой объяснил, чем руководствовался при принятии решения о завершении американской военной кампании.

Американцы рассердились на своего президента за то, что тот не обеспечил изначально безопасного выезда из страны американского и афганского гражданского населения. На сайте телеканала Fox News некоторые из читателей обвинили главу Белого дома в трусости и отсутствии дальновидности. Многие не понимают, как глава государства не мог знать, что с его решением власть в Афганистане окончательно перейдет к группировке «Талибан».

«Отвратительно, унизительно, неуместно»: американцы оценили речь Байдена об Афганистане
Global Look Press  / US Joint Staff / via Globallookpress.com

«Большинство американцев не может понять, как мы ушли из Афганистана. Байден в основном сказал, что не знал, что все рухнет так быстро. Что??? Он должен был лучше других знать и планировать это. Должно напугать каждого американца, что нашего президента застали врасплох», — пишет в комментариях один из интернет-пользователей.

«Почему мы, величайшие собиратели разведданных в мире, не знали, что это произойдет? Я согласен, что мы должны были уехать много лет назад, это было ужасное планирование и ужасный совет от наших высших руководителей. Очевидно, лучшие сторонники либералов не всегда подходят для самых важных должностей на планете. Кто еще в администрации такой неопытный?» — негодует американец.

«В течение последнего часа мы наблюдали, как президент Байден и различные представители Министерства обороны, Государственного департамента и других стран заикаются, бормочут, бормочут, потеют и пытаются найти какое-то объяснение полного разгрома», — добавил другой.

«Отвратительно, унизительно, неуместно»: американцы оценили речь Байдена об Афганистане
Global Look Press  / Str

Один из читателей выразил мнение, что спустя 20 лет дата 14 августа появится в учебниках истории, поскольку решение Байдена «имело исторические последствия на десятилетия вперед».

«Суть в том, что Джо Байден сдал Афганистан. Но он сделал это таким ужасным образом. Вместо этого он мог вести переговоры о мирной капитуляции, дав США время, чтобы вывести своих людей, оборудование и афганских сторонников. НО ОН ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛ! Он просто хотел сбежать и не быть названным президентом США, который сдался. Но все равно так и есть», — подчеркнул пользователь.

Другой читатель подчеркнул, что о решении вывести войска никто не спорит — это нужно было сделать много лет назад. Однако объявить об этом, не разработав никакого плана, приведет «к огромным человеческим жертвам и потери престижа США».

«И вся эта снисходительная речь, которая звучала в основном как «потому что папа так говорит», это отвратительно, унизительно, неуместно и просто еще одна дико неточная оценка американского народа, ее солдат и ее союзников. Таким образом, Кровавый Джо может игнорировать реакцию мира на его обманутую диктаторскую болтовню, но пока он это делает, ему следует начать подготовку к выходу из Белого дома», — заявил пользователь.

«Отвратительно, унизительно, неуместно»: американцы оценили речь Байдена об Афганистане
Prt Scr youtube.com  / Rob

Ранее оценку нынешней ситуации в Афганистане дали некоторые мировые лидеры. В частности, президент Ирана Эбрахим Раиси назвал уход США из республики «военным поражением, которое даст возможность возродить безопасность и прочный мир в этой стране». Он подчеркнул право афганского народа на стабильность и процветание, которые ему сегодня жизненно необходимы.

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1 Организация запрещена на территории РФ.

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