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США выделят $500 млн афганским беженцам
Политика
США выделят $500 млн афганским беженцам

Вашингтон, 17 августа. Правительство Соединенных Штатов выделит помощь беженцам из Афганистана в размере 500 миллионов долларов. Соответствующее распоряжение дал президент страны Джо Байден.

Расходы на дополнительное субсидирование беженцев из ближневосточной страны будет осуществляться из фонда по оказанию помощи вынужденным переселенцам. Решение вызвано обострением ситуации в Афганистане.

Командование США ранее решило, что направит подкрепление в Кабул для обеспечения безопасного вывоза американского персонала из государства. Подкрепление в тысячу человек прибудет в Афганистан в ближайшее время.

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