Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 05:46
05:39
Политика
США выделят $500 млн афганским беженцам
05:33
Политика
Командование НАТО отказалось от сотрудничества с Россией по Афганистану
05:10
Происшествия
Самолет Южно-Сахалинск — Москва вынужденно вернулся в аэропорт вылета
05:05
Общество
МВД минимизирует смертность на российских дорогах к 2030 году
04:56
Общество
«Максим – боец»: политолог Ломов увидел преимущества Шугалея в предвыборной гонке
04:55
Общество
Депо имени Баумана в Москве будет реконструировано
04:52
Происшествия
Психологи МЧС работают с выжившими в крушении вертолета Ми-8 на Камчатке
04:50
Политика
«Отвратительно, унизительно, неуместно»: американцы оценили речь Байдена об Афганистане
04:43
Происшествия
Жительницу Стерлитамака будут судить за убийство чужого младенца в роддоме
04:42
Политика
Военную политику США в Афганистане поддерживают лишь 23% американцев
Все новости

Жительницу Стерлитамака будут судить за убийство чужого младенца в роддоме
Происшествия
Жительницу Стерлитамака будут судить за убийство чужого младенца в роддоме
pixabay.com  /  PD

Стерлитамак, 17 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело против 29-летней жительницы Стерлитамака. Она подозревается в убийстве малолетнего ребенка.

Преступление было совершено в минувший понедельник около 18:00. В это время подозреваемая находилась на третьем этаже общей палаты родильного отделения ГБУЗ РБ Клиническая больница №1 города Стерлитамака. Вместе с ней в комнате находилась еще одна роженица, младенца которого подозреваемая выбросила из окна. От полученных травм ребенок скончался на месте.

На месте трагедии работают сотрудники полиции и следственного комитета. По факту произошедшего инициирован комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств и причин совершенного преступления. Решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу, говорится на сайте регионального СК РФ.

Погибший младенец был третьим ребенком женщины, с которой сейчас работают психологи. Возможную виновницу трагедии зовут Алина А., несколько дней назад она вышла из психиатрической больницы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жительницу Стерлитамака будут судить за убийство чужого младенца в роддоме
убийство башкирия уголовное дело младенец ск рф стерлитамак
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru