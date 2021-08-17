Жительницу Стерлитамака будут судить за убийство чужого младенца в роддоме

Стерлитамак, 17 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело против 29-летней жительницы Стерлитамака. Она подозревается в убийстве малолетнего ребенка.

Преступление было совершено в минувший понедельник около 18:00. В это время подозреваемая находилась на третьем этаже общей палаты родильного отделения ГБУЗ РБ Клиническая больница №1 города Стерлитамака. Вместе с ней в комнате находилась еще одна роженица, младенца которого подозреваемая выбросила из окна. От полученных травм ребенок скончался на месте.

На месте трагедии работают сотрудники полиции и следственного комитета. По факту произошедшего инициирован комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств и причин совершенного преступления. Решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу, говорится на сайте регионального СК РФ.

Погибший младенец был третьим ребенком женщины, с которой сейчас работают психологи. Возможную виновницу трагедии зовут Алина А., несколько дней назад она вышла из психиатрической больницы.