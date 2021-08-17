Военную политику США в Афганистане поддерживают лишь 23% американцев

Вашингтон, 17 августа. Проведенный в США опрос показал, что большинство американцев не поддерживают политику президента Джо Байдена в Афганистане.

Согласно опросу, 69,3% граждан Соединенных Штатов негативно относятся к действиям Байдена в военной сфере в Афганистане. Отмечается, что среди республиканцев не довольны политикой президента практически 89%, а среди демократов — 48%. Полностью одобряют политику страны лишь 23,1% опрошенных. Однако не уточняется, о каких именно действиях идет речь. В опросе приняли участие 1084 респондента, погрешность составила 2,98%. Он проводился 14 и 15 августа.

Бойцы «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ) сообщили о том, что они контролируют все погранпереходы в Афганистане. Также они захватили Кабул и президентский дворец. Официальный представитель группировки Мухаммед Наим объявил об окончании войны в республике.

Недавно Пентагон заявил о намерении отправить бойцов в Афганистан. Он планирует нарастить контингент американских военных в Кабуле на тысячу человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.