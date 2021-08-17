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Военную политику США в Афганистане поддерживают лишь 23% американцев
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Военную политику США в Афганистане поддерживают лишь 23% американцев
Политика
Военную политику США в Афганистане поддерживают лишь 23% американцев
Федеральное агентство новостей  /  1. Photographer: © Xinhua Source: XinHua 2. Photographer: © Shawn Thew - Pool Via Cnp Source: Keystone Press Agency 3. Photographer: © Rahmatullah Alizadah Source: XinHua

Вашингтон, 17 августа. Проведенный в США опрос показал, что большинство американцев не поддерживают политику президента Джо Байдена в Афганистане.

Согласно опросу, 69,3% граждан Соединенных Штатов негативно относятся к действиям Байдена в военной сфере в Афганистане. Отмечается, что среди республиканцев не довольны политикой президента практически 89%, а среди демократов — 48%. Полностью одобряют политику страны лишь 23,1% опрошенных. Однако не уточняется, о каких именно действиях идет речь. В опросе приняли участие 1084 респондента, погрешность составила 2,98%. Он проводился 14 и 15 августа.

Недавно Пентагон заявил о намерении отправить бойцов в Афганистан. Он планирует нарастить контингент американских военных в Кабуле на тысячу человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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