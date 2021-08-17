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Пожилая москвичка в депрессии оставила таксисту почти 200 тысяч рублей
Происшествия
Пожилая москвичка в депрессии оставила таксисту почти 200 тысяч рублей
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Москва, 17 августа. Жительница Москвы отправилась в гости к сестре в Подмосковье на такси и вместо 5 тысяч заплатила 190 тысяч рублей. Свою оплошность старушка объяснила депрессией.

Пассажирка всю дорогу жаловалась водителю на плохие отношения с сыном, который хочет отправить мать в психиатрическую больницу. Таксист посочувствовал женщине и посоветовал так сильно не расстраиваться. Когда машина оказалась в пункте назначения, москвичка отдала водителю конверт с деньгами и удалилась. Мужчина обнаружил крупную сумму и понял, что произошло недоразумение, передает «Подмосковье сегодня».

«Позже он пришел в наш офис и рассказал об инциденте. С женщиной связались по телефону, объяснили, что ее деньги в целости и сохранности», — сообщили в пресс-службе агрегатора такси.

Пожилая женщина была приятно удивлена порядочностью водителя такси и поблагодарила его за это. Она объяснила, что перепутала конверты из-за ужасной депрессии.

Психолог Михаил Хорс ранее рассказал, как справиться с депрессией. Он порекомендовал признать, что плохие эмоции важны, человек не может быть постоянно счастлив.

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