Фото Южно-Сахалинска из космоса спровоцировало обсуждение снесенного памятника Гагарину

Южно-Сахалинск, 17 августа. Космонавт Олег Новицкий подписал снимок Южно-Сахалинска, сделанный с борта МКС, исторической справкой, чем спровоцировал возмущение жителей сносом памятника Гагарину.

Подпись к фотографии содержала сообщение о дате основания города, историческую информацию о японском периоде. Главными достопримечательностями Южно-Сахалинска космонавт назвал его природные богатства, музеи, а также исторические и мемориальные комплексы.

«Вид на самом деле фантастический. А на Сахалине памятник Гагарину снесли недавно…», — написал один из жителей региона в ответ на сообщение Новицкого.

Космонавт пока не успел отреагировать на возмущенный комментарий, однако ответ прозвучал от главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Тот остался недоволен компетенцией администрации Сахалина и заверил, что обратится к местным властям с данным вопросом.

Примером правильного отношения к историческим памятникам по праву можно назвать Петербург. Там свыше 100 памятников получат новое освещение до конца 2022 года.