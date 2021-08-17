Депутат Рады Бужанский призвал забыть о гарантиях США после событий в Кабуле

Киев, 17 августа. Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский считает, что о гарантиях США в рамках Будапештского меморандума стоит забыть после гибели людей в Кабуле.

Данное заявление он сделал после того, как СМИ Афганистана опубликовали видеоролик, в котором из вылетевшего из Кабула самолета падают люди. Предположительно, они пытались улететь, зацепившись за шасси транспортного средства.

«Я думаю теперь, когда мы посмотрели, как «основных союзников (США. – прим. ред.) вне НАТО» выбрасывают из самолетов в воздухе, даже самым блаженным уже можно прекратить зачем-то вспоминать про Будапештский меморандум. Ибо уже даже не смешно», — сообщает Бужанский на своей странице в Facebook.

Будапештский меморандум в 1994 году был подписан Украиной, Россией, США, Францией и Великобританией. Согласно нему, Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировала свои ядерные запасы, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали ей безопасность.

В аэропорту Кабула ранее происходила паника и хаос. Тысячи граждан Афганистана отчаянно пытались пробиться к взлетно-посадочной полосе, чтобы любыми способами покинуть страну.