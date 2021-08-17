Головные боли и онемение конечностей указывают на проявление постковидного синдрома

Москва, 17 августа. Возникновение болей в голове и животе, а также онемение конечностей указывают на проявление постковидного синдрома. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков.

Кандидат медицинских наук отреагировал на заявление руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омаровой. Глава федерального органа исполнительной власти сообщила, что некоторые переболевшие COVID-19 пациенты испытывают серьезные проблемы со здоровьем после заболевания, передает Lenta.ru.

Крючков напомнил, что к самым опасным симптомам после выписки относятся резкие головные боли, головокружения, онемение рук и ног, а также сильно выраженные боли в животе и нижних конечностях. Он отметил, что недуги начинают влиять на качество жизни пациента, вызывая у него суицидальные мысли.

Особому влиянию постковидного синдрома подвержены люди с сахарным диабетом, онкозаболеванием, ожирением и гипертонической болезнью. В этих случаях пациенту требуется ранняя диагностика и назначение подходящей терапии.