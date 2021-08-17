Речь Байдена об Афганистане: о чем говорил президент США

Вашингтон, 17 августа. Президент США Джо Байден выступил с речью по ситуации в Афганистане, подчеркнув, что не жалеет о решении вывести американские войска из страны.

Глава Белого дома 14 августа объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Уже на следующий день стало известно, что боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей. Президент страны Ашраф Гани сложил свои полномочия. После критики в свой адрес Байдену пришлось объясняться перед нацией.

Потери для США

Свое решение вывести американские войска из Афганистана американский президент объяснил тем, что их дальнейшее пребывание в республике грозило «эскалацией конфликта» и потерями для военных США.

Изначально целью Вашингтона в этой стране значилось найти тех, кто устроил атаку 11 сентября 2001 года и убедиться, что группировка «Аль-Каида»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) не сможет использовать Афганистан для подготовки новых терактов. По мнению Байдена, с этими задачами войска справились, поэтому теперь военные будут бороться с террористами в других странах.

Договоренности выполнены

Глава Белого дома особенно подчеркнул, что «участие американских войск в гражданской войне в другой стране <...> не соответствует национальным интересам США». Он напомнил, что «унаследовал» соглашение, заключенное его предшественником Дональдом Трампом с движением «Талибан», согласно которому американские военные должны были покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года.

«После 1 мая не было бы режима прекращения огня. Нет соглашения, защищающего наши ВС после 1 мая», — уточнил Байден.

По его словам, если бы Вашингтон нарушил соглашение, это обернулось новой войной и необходимостью отправить в страну еще тысячи военных. Кроме того, американский президент выразил мнение, что «американцы не должны были продолжать вести эту войну вместо самих афганцев».

«События последних недель подтвердили верность того, что прекратить военное участие США в Афганистане именно сейчас было правильным решением. <…> Американские военные не могут и не должны сражаться и погибать на войне, которую афганские силы сами не желают вести», — добавил Байден.

Россия и Китай

Не обошлось в речь Байдена без упоминаний о России и Китае, которые, по его мнению, не желали, чтобы США покидали Афганистан.

«Наши истинные стратегические соперники — Китай и Россия — ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан», — заявил глава Белого дома.

Президент США утверждает, что в Вашингтоне «трезво смотрели» на риск, который возникал в результате вывода американских войск, однако события развивались быстрее, чем ожидалось.

Эвакуация американцев

После судьбоносного решения США поставили перед собой цель эвакуировать из Афганистана американцев. В ближайшие дни из республики вывезут «тысячи граждан США, которые жили и работали в Афганистане». Эвакуируют также «уязвимые группы афганцев», работавших на американское посольство, негосударственные организации США и в новостных агентствах. Глава Белого дома добавил, что Вашингтон, «если потребуется, с разрушительной силой защитит своих людей».

Поддержка жителей Афганистана

Поддержка афганцев со стороны продолжится. Теперь это будет происходить по дипломатическим каналам, с помощью международного влияния и гуманитарной помощи.

«Мы продолжим продвигать региональную дипломатию для предотвращения насилия и нестабильности. Мы продолжим выступать за основные права афганцев», — уточнил Байден.

Теперь в центре политики США относительно Афганистана будут права человека. Защищать их, по словам американского президента, США будут «не путем бесконечного военного развертывания, а посредством дипломатии или экономических инструментов».

«Готов к критике»

Байден подчеркнул, что не сомневается в том, что его решение будут жестко критиковать. Но он настаивает на правильности данного шага.

«Я знаю, что мое решение подвергнется критике, но я предпочел принять всю эту критику, чем переложить данное решение на еще одного президента США», — отметил глава Белого дома.

Американский президент заверил слушателей, что у Вашингтона заранее были подготовлены планы на случай любого развития событий в Афганистане. За развитием событий в республике он продолжит внимательно следить и «без промедления выполнит подготовленные планы».

Ранее в эфире медиацентра «Патриот» эксперты обсудили, что ждет население Афганистана после столь резкой смены власти. В частности, Саид Хасан Бахир, представитель Краснодарской краевой общественной организации «Культурный центр афганской молодежи», заявил, что афганцы надолго запомнят предательство американцев, которые вывозили на своих самолетах даже собак, но не персонал военных баз, переводчиков, работающих на США.

1 Организация запрещена на территории РФ.