Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки

Лос-Анджелес, 17 августа. Американский музыкант Боб Дилан получил обвинения в изнасиловании ребенка, которое якобы произошло более 50 лет назад. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Соответствующий иск был подан в Верховный суд. Согласно документу, знаменитость установила «эмоциональную связь» с ребенком, чтобы повлиять на нее и произвести сексуальное насилие. По словам истца, девочка по сей день после этого случая является травмированным человеком. В подростковом возрасте ее беспокоили приступы тревоги и депрессия.

Обвинения в изнасилование также получил житель Москвы, который надругался над дочерью своей сожительницы. Злоумышленник проявил интерес к ребенку, находясь с ней в одной квартире на территории Ступино, пока матери не было дома.