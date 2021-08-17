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Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки
Происшествия
Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки
wikipedia.org  /  Rowland Scherman

Лос-Анджелес, 17 августа. Американский музыкант Боб Дилан получил обвинения в изнасиловании ребенка, которое якобы произошло более 50 лет назад. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Соответствующий иск был подан в Верховный суд. Согласно документу, знаменитость установила «эмоциональную связь» с ребенком, чтобы повлиять на нее и произвести сексуальное насилие. По словам истца, девочка по сей день после этого случая является травмированным человеком. В подростковом возрасте ее беспокоили приступы тревоги и депрессия.

Обвинения в изнасилование также получил житель Москвы, который надругался над дочерью своей сожительницы. Злоумышленник проявил интерес к ребенку, находясь с ней в одной квартире на территории Ступино, пока матери не было дома.

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