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Врач Нефедова объяснила вред голодания для худеющих людей
Общество
Врач Нефедова объяснила вред голодания для худеющих людей
pixabay.com  /  JerzyGorecki

Москва, 17 августа. Длительные перерывы между приемами пищи или голодание может привести к набору лишнего веса. Об этом предупредила диетолог Наталья Нефедова.

Организм будет использовать запасы глюкозы для продолжения деятельности, если его вовремя не накормить. Эти резервы он будет забирать из крови, печени, а затем начнет разбивать мышечную массу, передает радио Sputnik.

«Если пропуск еды длительный.., то организм начинает снижать скорость обмена веществ. Он начинает замедляться, он так выживает», — объяснила диетолог.

Человек рискует набрать вес, если голодает на регулярной основе. При длительном отказе от пищи люди рискуют съесть больше и не дождаться чувства насыщения, рассказала Наталья Нефедова.

Страдающим от лишнего веса посоветовали отказаться от голодания и предложили более легкий способ похудеть. Диетолог Нэнси Дехра рекомендует есть досыта. Но необходимо соблюдать пропорции белков и углеводов.

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