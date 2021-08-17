Врач Нефедова объяснила вред голодания для худеющих людей

Москва, 17 августа. Длительные перерывы между приемами пищи или голодание может привести к набору лишнего веса. Об этом предупредила диетолог Наталья Нефедова.

Организм будет использовать запасы глюкозы для продолжения деятельности, если его вовремя не накормить. Эти резервы он будет забирать из крови, печени, а затем начнет разбивать мышечную массу, передает радио Sputnik.

«Если пропуск еды длительный.., то организм начинает снижать скорость обмена веществ. Он начинает замедляться, он так выживает», — объяснила диетолог.

Человек рискует набрать вес, если голодает на регулярной основе. При длительном отказе от пищи люди рискуют съесть больше и не дождаться чувства насыщения, рассказала Наталья Нефедова.

Страдающим от лишнего веса посоветовали отказаться от голодания и предложили более легкий способ похудеть. Диетолог Нэнси Дехра рекомендует есть досыта. Но необходимо соблюдать пропорции белков и углеводов.