Водитель Toyota спровоцировал ДТП с машиной скорой помощи в Магадане

Магадан, 17 августа. ДТП с участием Toyota Noah и автомобиля скорой помощи произошло на улице Речной в Магадане. Травмы в результате происшествия получили два человека.

Сигнал об аварии поступил в дежурную службу ночью 16 августа. Предварительно установлено, что 61-летняя женщина на Toyota выехала на встречную полосу движения, спровоцировав столкновение с машиной УАЗ, принадлежащей скорой помощи.

Травмы получила сама виновница ДТП и 26-летняя пассажирка служебного автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают обстоятельства и детали аварии.

ДТП со смертельным исходом ранее произошло на трассе в Тамбовской области. В столкновении микроавтобуса и автомобиля погиб один человек, еще несколько пострадали.